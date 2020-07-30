Задержание «вагнеровцев» под Минском: раскрыты планы Кремля по Беларуси

Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, ранее комментировавший задержание в Беларуси боевиков из ЧВК «Вагнера», считает, что Россия работает на общую дестабилизацию ситуации в стране.

В интервью «Апострофу» он отметил, что «украинский сценарий» в Беларуси не готовится, однако Россия делает все, чтобы «протащить» свою повестку дня после президентских выборов независимо от того, останется ли главой государства Александр Лукашенко, или нет.

По его словам, эта повестка дня предусматривает «вхождение» в экономику Беларуси, политическое «завязывание» страны на себя, формирование пророссийских сил.

Отвечая на вопрос о том, что лучше для Беларуси — сохранение власти Лукашенко или же избрание нового президента, Игар Тышкевич отметил, что дело — не в личности: «Вопрос в том, насколько прочными будут институты власти и насколько останется консенсус белорусских элит — как провластных, так и оппозиционных — по поводу независимости страны».

По его мнению, ресурсная база Лукашенко несколько больше, чем у его оппонентов. «С другой стороны, сами оппоненты нынешнего президента говорят, что даже если он проиграет или будет доказано его поражение, страной определенное время будут руководить те же люди», — резюмировал аналитик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», белоруссикие медиа опубликовали видео задержания 32-х россиян в санатории под Минском. Некоторые из них воевали на стороне боевиков на Донбассе.

В связи с ЧП, в МИД Беларуси вызвали послов Украины и Российской Федерации.



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