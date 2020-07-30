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Выскочил на встречку: в Одессе в тройное ДТП попал автомобиль с активистом Ганулом
В четверг, 30 июля, в Суворовском районе Одессы произошло тройное ДТП с участием BMW Х-5, в салоне которого находился известный активист Демьян Ганул. (28 июля другой автомобиль с этим активистом обстреляли под Одессой.)
По словам очевидцев ЧП, на перекрестке в районе улицы Генерала Бочарова, в направлении центра города, иномарка «выскочила на встречную полосу движения, снесла крыло одного авто и ударила в „лоб“ микроавтобус».
«Ехал сегодня по поселку Котовского, стою себе на перекрестке в районе Бочарова. Тут впереди меня стоящая машина начинает моневрировать вправо, навстречу нам вылетает BMW Х-5, я успеваю только принять вправо, впереди меня стоящая машина получила удар в заднее крыло, поменяв траекторию. BMW, чудом не зацепив меня, „ушел“ в стоявший позади микроавтобус, в лобовое. Жена моя беременная — в истерике, но, слава Богу, нас пронесло!!! Из Х5 выходит Ганул с кентом, которые умудрились, нарушив ПДД по полосе, где можно ехать только влево, поехать прямо. Затем маршрутка бьет их в бок, и они вылетают на нас…» — сообщил в Fecebook Филипп Минаев.
Как стало известно, Ганул с соратниками направлялся на заседание суда в Лиманский район Одесской области, где сегодня должны избрать меру пресечения стрелявшему 28 июля по авто активиста.
Об этом, собственно, накануне сообщил в соцсети сам Ганул, указав, что 30 июля в 10:00 в суде Доброслава будут избирать меру пресечения Виктору С.
«Я завтра еду в Доброслав, чтобы преступник был за решеткой, есть сомнения, что суд будет беспристрастным, ведь мне как потерпевшему даже не сообщили о заседании…» — написал Ганул.
Сегодняшнее ДТП в полиции пока не комментируют.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что личности всех стрелявших по машине активиста установлены, это жители города Южный в возрасте от 25 до 31 лет. Автомобили, на которых передвигались участники стрельбы, обнаружены и изъяты.
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