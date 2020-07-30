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Происшествия

В курортном Железном Порту напали на нардепа от «Слуги народа»

13:44 30 июля 2020
Андрей Одарченко

В Херсонской области произошел инцидент — посетитель кафе ударил в лицо народного депутата из парламентской фракции «Слуга народа». Ранее другого нардепа из этой фракции избили в Сумах.

Как сообщает УНН, инцидент произошел в одном из кафе на побережье Черного моря в поселке Железный Порт. Во время отдыха между нардепом из фракции «Слуга народа» Андреем Одарченко и другим посетителем заведения возник конфликт. В результате мужчина ударил депутата рукой в лицо.

Одарченко отказался проходить медицинское освидетельствование. Но правоохранители все равно начали расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения.

Напоминаем, ранее нардепа от «Слуги народа» Юрия Заславского избили на заправке возле Житомира.

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