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Происшествия

Таки побили: "слуги народа" подтвердили факт нападения на их нардепа

13:58 7 июня 2020
Юрий Заславский

На автозаправке возле села Заричаны Житомирской области избили народного депутата из фракции «Слуга народа» Юрия Заславского. Об этом заявила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов», — сообщила она, сообщает «Громадське».

По словам Кравчук, Заславский написал заявление в полицию, однако не знаком с оппонентом. Во фракции допускают, что это был бытовой конфликт.

В полиции отметили, что открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства. Драка произошла вечером 5 июня.

Как писали «ФАКТЫ», 5 июня в Житомирской области на автозаправке возле села Заричаны произошла драка, в которой пострадал народный депутат от партии «Слуга народа». Конфликт возник между двумя мужчинами, и в ходе драки один из них потерял сознание, упав на землю. На вызов выехала полиция.

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