- 03:05 "Роды выходят из-под контроля": на свет появился мальчик, который заговорил сразу после рождения
- 02:29 Красавец "Бали-Бей" из "Великолепного века" впервые показал сына
- 01:55 "90-е возвращаются": в Сумах неизвестные в балаклавах избили нардепа от "Слуги народа"
- 01:33 Сестра Брежневой времени не теряет: молоденькая экс-жена Цекало сходила в ЗАГС в Киеве
- 00:54 "В Украине полетит много голов": Джулиани обнародовал отчет о своей поездке
- 00:28 Вторая жуткая смерть пешехода в течение суток: под Киевом на улице Киевской погиб мужчина
- 15.12 23:55 «Минутка злорадства»: поклонники Лорак радуются расставанию экс-супруга певицы с моделью
- 15.12 23:34 «Зозуля, е****й нацист»: «Альбасете» отказался доигрывать матч из-за оскорблений в адрес украинца
- 15.12 23:18 Затопление дока с подлодкой в Крыму: в море вылились нефтепродукты
- 15.12 23:04 Американский эсминец Ross вошел в Черное море: что об этом известно
- 15.12 22:05 Стало известно о смерти отца "керченского стрелка"
- 15.12 21:41 Мужчина молотком избил водителя лимузина: в сеть попало видео жуткого происшествия в Черкассах
"90-е возвращаются": в Сумах неизвестные в балаклавах избили нардепа от "Слуги народа"
Вечером в воскресенье, 15 декабря, в городе Сумы Михаил Ананченко, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», члены которой были замечены в драках в Раде, сам стал жертвой нападения двух мужчин в балаклавах.
Об этом он сам написал на странице в Facebook.
По словам Ананченко, нападение произошло, когда он возвращался домой.
«Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе», — подчеркнул депутат.
Пользователи Сети выражают поддержку народному избраннику.
Сам Ананченко добавил, что надеется на быструю реакцию правоохранителей на случившееся.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины. Начат комплекс неотложных следственно розыскных мероприятий, написала в Facebookпресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 декабря на заседании аграрного комитета Верховной Рады произошла драка. Представители ВО «Свобода» затеяли разборки, пытаясь добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли. Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Богданец в результате был госпитализирован в больницу. У него подозревают сотрясение мозга. Вскоре стало известно, что экс-депутата от партии «Свобода» Эдуарда Леонова также госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, ушибы грудной клетки в области печени и ушибом стопы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.