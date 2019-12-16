Происшествия

"90-е возвращаются": в Сумах неизвестные в балаклавах избили нардепа от "Слуги народа"

Вечером в воскресенье, 15 декабря, в городе Сумы Михаил Ананченко, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», члены которой были замечены в драках в Раде, сам стал жертвой нападения двух мужчин в балаклавах.

Об этом он сам написал на странице в Facebook.

По словам Ананченко, нападение произошло, когда он возвращался домой.

«Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе», — подчеркнул депутат.

Пользователи Сети выражают поддержку народному избраннику.

Сам Ананченко добавил, что надеется на быструю реакцию правоохранителей на случившееся.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины. Начат комплекс неотложных следственно розыскных мероприятий, написала в Facebookпресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 декабря на заседании аграрного комитета Верховной Рады произошла драка. Представители ВО «Свобода» затеяли разборки, пытаясь добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли. Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Богданец в результате был госпитализирован в больницу. У него подозревают сотрясение мозга. Вскоре стало известно, что экс-депутата от партии «Свобода» Эдуарда Леонова также госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, ушибы грудной клетки в области печени и ушибом стопы.

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