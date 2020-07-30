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Неадекватный мужчина устроил стрельбу из ружья на Херсонщине, есть раненый: подробности и фото ЧП
Днем в четверг, 30 июля, в одном из сел Херсонской области мужчина под «веществами» устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил своего знакомого. Ранее на Днепропетровщине пьяный мужчина подстрелил 16-летнего парня.
Как сообщает «Департамент карного розшуку», на Херсонщине мужчина закрылся в доме и «на фоне неприязненных отношений со знакомым» открыл огонь.
В ходе операции, к которой полицейские привлекали переговорищиков и бойцов КОРДа, злоумышленник был обезврежен и задержан.
Раненому оказали медпомощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Бердянске Запорожской области пьяный мужчина стрелял по детям, игравшим во дворе многоэтажного дома. Во время обыска у него изъяли целый арсенал: мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним
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