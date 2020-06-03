Попал в голову: пьяный мужчина подстрелил подростка на Днепропетровщине

Происшествия

На Днепропетровщине мужчина подстрелил 16-летнего парня — подросток получил огнестрельные ранения головы, предплечья и груди. Ранее в Днепре задержали мужчину, который выстрелил из газового пистолета в сторону несовершеннолетнего юноши, получившего ранение глаза.

Как сообщают в ГУНП в Днепропетровской области, поздно вечером во вторник, 2 июня, 47-летний житель села Елизаветовка Петрикивского района, будучи пьяным, выстрелил из своего зарегистрированного ружья в сторону кустов и попал в юношу, который занимался спортом на берегу реки.

Стрелка задержали, оружие изъяли. Полиция открыла уголовное производство по ч. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Виннице 17-летний юноша ранил своего 16-летнего приятеля из охотничьего оружия. Молодые люди были в гостях у девочки, которая показаывала им оружие своего отца, когда родителей не было дома.

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