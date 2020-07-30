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Происшествия

Нападение на активиста Ганула под Одессой: стрелявший по его автомобилю мужчина арестован

14:22 30 июля 2020
обстрел машины Ганула под Одессой

В четверг, 30 июля, Коминтерновский районный суд Одесской области арестовал мужчину, стрелявшего 28 июля по автомобилю с активистами, в числе которых был Демьян Ганул.

По ходатайству местной прокуратуры под стражу на два месяца без права на внесение залога взят 29-летний житель города Южного, который подозревается в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Установлено, что 28 июля подозреваемый, двигаясь по автодороге Одесса — Южный на автомобиле Toyota RAV4, произвел порядка шести выстрелов в сторону автомобиля, который ехал в попутном направлении. В нем находились водитель и четыре пассажира. Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщил Ганул, подозреваемый — житель Южного Виктор Салий. По данным активистов, в феврале текущего года он освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание.

Адвокат подозреваемого просил суд в качестве альтернативы назначить залог, мотивируя в том числе тем, что у его подзащитного беременная супруга, а также трое несовершеннолетних детей на иждивении. Однако суд занял твердую позицию. За это преступление законом предусмотрено до 7 лет заключения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом инциденте с Демьяном Ганулом. В четверг, 30 июля, в Одессе автомобиль, в котором находился активист, попал в тройное ДТП.

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