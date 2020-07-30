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В Киеве задержали вымогательницу, обещавшую "повлиять" на руководство АМКУ "всего" за 4 миллиона гривен

15:49 30 июля 2020
взятка

В Киеве полиция задержала чиновницу-вымогательницу на получении крупной взятки. Предприимчивая женщина рассказывала бизнесменам, что у нее есть «выходы» на руководство Антимонопольного комитета и есть возможность скостить выписанные штрафы предприятиям. На обещания купились как минимум две компании, на которых ранее были наложены штрафные санкции.

Два предприятия согласились вознаградить посредницу четырьмя миллионами гривен, чтобы та повлияла на руководство отделения АМКУ в Киеве. Этот план провалился. Предприимчивую посредницу задержали при получении первого «транша». 600 тысяч гривен изъяты, женщине готовятся объявить подозрение и арестовать. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Статья, которую инкриминируют чиновнице (ч. 3 ст. 369−2 УК Украины), предполагает от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование ведется Главным следственным управлением Нацполиции и управлением стратегических расследований в Киеве.

Напомним, Антимонопольный комитет накладывает штрафы на субъектов хозяйствования, если есть доказательства неправомерного повышения цен монополистом или картельного сговора.

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В Киеве задержали вымогательницу, обещавшую "повлиять" на руководство АМКУ "всего" за 4 миллиона гривен

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