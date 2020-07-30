- 15:53 Целый город на Хмельнитчине остался без воды после сильнейшего урагана: в сети показали последствия буйства стихии
- 15:49 В Киеве задержали вымогательницу, обещавшую "повлиять" на руководство АМКУ "всего" за 4 миллиона гривен
- 15:40 Воспитанник «Динамо» подписал контракт с титулованным европейским клубом
- 15:39 Украина отменяет самоизоляцию для возвращающихся с оккупированных территорий
- 15:30 Агрессивные парни битой и ногами избили пенсионеров в Запорожье: детали жуткой истории
- 15:27 "Угрожавшей Зеленскому" Марусе Звиробий вручили обвинительный акт
- 15:07 В аэропортах «Киев» и «Борисполь» можно провериться на коронавирус: что важно знать
- 14:57 Под Киевом устроили массовую драку со стрельбой (фото 18+)
- 14:51 Дело Шеремета: Антоненко готов пройти следственный эксперимент при двух условиях
- 14:43 Маски на уроках можно не надевать: в Минздраве рассказали, как будут учиться школьники с 1 сентября
- 14:34 Кравчук согласился возглавить группу переговорщиков в Минске
- 14:22 Нападение на активиста Ганула под Одессой: стрелявший по его автомобилю мужчина арестован
В Киеве задержали вымогательницу, обещавшую "повлиять" на руководство АМКУ "всего" за 4 миллиона гривен
В Киеве полиция задержала чиновницу-вымогательницу на получении крупной взятки. Предприимчивая женщина рассказывала бизнесменам, что у нее есть «выходы» на руководство Антимонопольного комитета и есть возможность скостить выписанные штрафы предприятиям. На обещания купились как минимум две компании, на которых ранее были наложены штрафные санкции.
Два предприятия согласились вознаградить посредницу четырьмя миллионами гривен, чтобы та повлияла на руководство отделения АМКУ в Киеве. Этот план провалился. Предприимчивую посредницу задержали при получении первого «транша». 600 тысяч гривен изъяты, женщине готовятся объявить подозрение и арестовать. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Статья, которую инкриминируют чиновнице (ч. 3 ст. 369−2 УК Украины), предполагает от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование ведется Главным следственным управлением Нацполиции и управлением стратегических расследований в Киеве.
Напомним, Антимонопольный комитет накладывает штрафы на субъектов хозяйствования, если есть доказательства неправомерного повышения цен монополистом или картельного сговора.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Киеве задержали вымогательницу, обещавшую "повлиять" на руководство АМКУ "всего" за 4 миллиона гривен
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...
Ветер: 1 м/с С
Давление: 749 мм