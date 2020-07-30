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Полиция задержала киевлянина, "заминировавшего" станцию метро "Вокзальная"
В Киеве задержали мужчину, который 29 июля почти на час парализовал работу станции метро «Вокзальная». Накануне вечером гражданин позвонил в полицию на спецлинию «102» и сообщил о якобы заложенной взрывчатке. Угроза была воспринята крайне серьезно, тем более, что звонку предшествовали инциденты на других станциях метро и перевод работы полиции на усиленный режим.
Днем 30 июля хулигана вычислили и собираются арестовать до суда. Как сообщает прокуратура Киева, подозреваемый оказался 29-летним жителем столицы. За ложное сообщение об угрозе взрыва мужчине грозит ответственность по ст. 259 УК Украины.
В полиции говорят, что «минер» пытался оправдываться благими намерениями: якобы он просто хотел проверить готовность правоохранителей к сигналу тревоги. По данным полиции Киева, минеру 26 лет и проживал он в Святошинском районе города.
Напомним, после звонка об угрозе взрыва на «Вокзальной» станцию закрыли на вход и выход, а более трехсот пассажиров эвакуировали. Из-за хулигана возникли сложности на всей «красной» ветке метро: движение поездов пришлось организовать без остановки на «Вокзальной». Территорию возле станции, вестибюль, переходы и платформы обследовали взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Опасных предметов не выявлено, угроза минирования оказалась ложной.
Псевдоминеры в Киеве часто сообщают в полицию о взрывчатке в людных местах: на оживленных станциях в метро или в торговых центрах. К звонку 29 июля отнеслись серьезно, поскольку ему предшествовали взрыв у станции метро «Шулявская» и в районе метро «Минская».
Фото kyiv.npu.gov.ua90
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