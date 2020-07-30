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Под Николаевом фура задавила двух рабочих, укладывавших плитку (фото)
Днем 30 июля под Николаевом фура задавила двух человек. Подобный инцидент произошел ранее под Одессой, где грузовик наехал на дорожных рабочих.
Фура с полуприцепом, за рулем которой находился 47-летний водитель, съехала с дороги и сбила отбойник возле райцентра Кривое Озеро, на АЗС. Грузовик наехал на двух рабочих, которые укладывали тротуарную плитку. Шансов выжить у них не было. Погибшим было 26 и 30 лет.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, уголовное производство открыли по статье за нарушение правил дорожного движения со смертью нескольких человек. Водителю грозит до 10 лет тюрьмы.
А полиция просит свидетелей происшествия, тех, кто имеет записи с регистраторов, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или позвонить по телефонам (063) 426−23−32, 102.
Недавно в Закарпатье налоговик на джипе сбил насмерть работника дорожной службы, который занимался ремонтом дороги.
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