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Происшествия

Под Николаевом фура задавила двух рабочих, укладывавших плитку (фото)

17:59 30 июля 2020
Фура

Днем 30 июля под Николаевом фура задавила двух человек. Подобный инцидент произошел ранее под Одессой, где грузовик наехал на дорожных рабочих.

Фура с полуприцепом, за рулем которой находился 47-летний водитель, съехала с дороги и сбила отбойник возле райцентра Кривое Озеро, на АЗС. Грузовик наехал на двух рабочих, которые укладывали тротуарную плитку. Шансов выжить у них не было. Погибшим было 26 и 30 лет.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, уголовное производство открыли по статье за нарушение правил дорожного движения со смертью нескольких человек. Водителю грозит до 10 лет тюрьмы.

А полиция просит свидетелей происшествия, тех, кто имеет записи с регистраторов, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или позвонить по телефонам (063) 426−23−32, 102.

Недавно в Закарпатье налоговик на джипе сбил насмерть работника дорожной службы, который занимался ремонтом дороги.

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