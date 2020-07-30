Грузовик таранил рейсовый автобус в Днепре, есть пострадавшие (видео)

30 июля в Днепре случилось масштабное ДТП: около 11 часов утра на перекрестке не разминулись фура и автобус с пассажирами. Оба транспортных средства повреждены, двоих пассажиров автобуса пришлось увезти в больницу. Причиной аварии, как и в других похожих дорожных инцидентах, могло стать грубое нарушение правил.

Видео с моментом столкновения опубликовал Днепр Оперативный. Судя по записи, фура не пропустила автобус и ударила его справа. Были разбиты окна и дверное стекло в задней части салона, а пожилые пассажиры получили серьезные травмы.

По информации патрульной полиции, из пассажиров больше всего пострадали двое пенсионеров. У женщины 64 лет и мужчины 67 лет диагнозы похожи: сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавших приняла городская больница № 16.

По сведениям Информатора, некоторые пассажиры автобуса порезались осколками, но госпитализация не потребовалась.

Напомним, полиция объявила, что до конца лета в Украине будет действовать усиленный контроль на дорогах из-за растущего количества аварий.

Фото dp.informator.ua

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