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Скандальная смерть рэпера Энди Картрайта: кто он такой и чем был известен (видео)
В Санкт-Петербурге нашли расчлененное тело рэпера из Украины 30-летнего Энди Картрайта, настоящее имя которого Александр Юшко. Жена музыканта Марина утверждает, что хотела спасти его от бесславной кончины, поэтому, увидев бездыханное тело Энди с признаками передозировки наркотиками, решила скрыть его смерть.
Она хотела сказать всем, что муж просто исчез, расчленила тело и спрятала его в пакетах в холодильник. Позже появилась информация, будто ей помогала мать. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Картрайта. Предварительная экспертиза не выявила в организме Картрайта следов наркотиков, зато были обнаружены следы спирта. Возможно, рэпер отравился алкоголем.
Поведение Марины после смерти мужа вызывает вопросы. Она продолжала вести соцсети мужа и общаться с фанатами. Знакомые Энди говорят, что наркотиками он не увлекался. И сам он в интервью ранее утверждал, что не приемлет наркотики и любые другие химические препараты.
«В 90% случаев пишу абсолютно трезвым. Оставшиеся 10% — это алкоголь. Кто-то считает моё творчество результатом приема „тяжелых веществ“, всё это их собственные домыслы и я рад что моё сознание без стероидов выдает вещи, которые другие не выдадут даже упоровшись», — говорил рэпер.
Энди Картрайт был женат на Марине несколько лет, у них есть дочка, которой два с половиной года. Была ли девочка в квартире, не известно. Ребенка пока передали бабушке.
Рэпер родом из Украины, из Нежина. Его родители были преподавателями музыки. Парень с детства посещал концерты, сам увлекался музыкой. Закончил Нежинский педагогический институт.
Творчество Энди Картрайта описывали, как жесткий, аморальный рэп с элементами хоррора и даже хардкора. В треках он описывает свою жизнь, окружения и условия, в которых ему приходится существовать.
Известность к нему начала приходить с 2010 года, а с 2013 года он уже начал гастролировать. Популярность принесли батлы в Versus Battle — интернет-шоу, где участники соревнуются в читке. Картрайт использовал мистическую символику и рассматривал андеграундную сцену как оппозицию и свободу мысли. Среди его самых известных треков «Поднебесная дурка», «Гвоздь на руке индиго» и «Магия мутных вод».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали все подробности о трагической смерти рэпера Энди Картрайта.235
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