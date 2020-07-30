Теща помогала пилить тело: появились жуткие подробности расчленения рэпера Энди Картрайта

История с расчленением рэпера Энди Картрайта, останки которого были обнаружены полицией в квартире в Санкт-Петербурге, где проживал с женой Мариной и маленькой дочкой, обрастает жуткими подробностями.

Сначала Марина рассказала следователям, что она обнаружила супруга уже мертвым, якобы у него были признаки передозировки наркотиками. Чтобы скрыть это, она решила имитировать его исчезновение, расчленила тело, сложила его в пакеты и спрятала в холодильник.

Как передает Telegram-канал BAZA, Марина постирала внутренние органы в машинке, а части тела посыпала солью, чтобы избавиться от запаха. Позже появилась информация, что в деле замешана и мать Марины. Якобы она помогала пилить тело. Однако официальной информации о причастности тещи нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. Марина задержана. В ее рассказе заметили несколько нестыковок. Шприц, который она якобы обнаружила рядом с телом мужа, выбросила. А предварительная экспертиза показала, что наркотических препаратов Картрайт перед смертью не употреблял. Обнаружены лишь следи этанола — рэпер мог отравиться алкоголем. И его друзья утверждают, что у него не было проблем с наркотиками. Энди употреблял алкоголь, мог уйти в запой.

Марина говорит, что муж умер 25 июля. Зачем четыре дня скрывала это и вела переписку от его имени в сети? Кроме того, на одном из предплечий следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата. Также женщина начисто убрала квартиру.

Судя по фото хрупкой Марины, сложно поверить, что она могла сотворить такое с телом мужа.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу смерти 30-летнего Энди Картрайта родом из Украины пока не поступало.

«ФАКТЫ» также сообщали о том, что в 47 лет умер один из основателей группы The Roots.

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