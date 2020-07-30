В Санкт-Петербурге нашли расчлененное тело рэпера из Украины Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге в квартире обнаружено расчлененное тело известного рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта. Таким чудовищным образом его жена пыталась избавиться от тела.

Как пишет «Фонтанка», в полицию обратился адвокат 36-летней Марины, жены Картрайта. По версии женщины, рэпер умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Она хотела спрятать тело, поэтому решила расчленить его и скрыть информацию от поклонников. Так она хотела избавить Картрайта от бесславной смерти.

В квартире на Невском были найдены останки: пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Из квартиры изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Напомним, Энди Картрайт родом из Украины. В конце 2013 года он записал альбом про глухого кота. После этого его позвали на рэп-баттл Versus. Рэперу было 30 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что умер музыкант Murda Killa — музыкант Максим Решетников.

67

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter