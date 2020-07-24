31 июля 2020

Один відомий американський мандрівник, який встиг за своє довге життя побувати практично на всіх континентах, відвідавши понад 100 країн світу, потрапив на Буковину. Був він уже немолодий, але примудрився навіть у своєму віці залишитися напрочуд енергійним та допитливим. Знаючи трішки українську мову, оскільки діди-прадіди його були з України, весь час розпитував людей, з якими зустрічався: а це до чого, а те нащо робите, а ця традиція звідки пішла?..

Якось уранці зібрався він піднятися на полонину. Накрапав легкий дощик. І, аби не ризикувати, вирішив він дізнатися, чи варто саме сьогодні підніматися у гори. Одного запитав, другого — ніхто напевне не знає. Розводять люди руками: мовляв, звідки ми знаємо? У наших краях лише одному Господу відомо про все, ну, й про погоду, звичайно, у томі числі.

І от зустрів мандрівник старого вуйка, який гнав перед собою невеличку отару. Вирішив і у нього перепитати, якою буде погода.

— Доброю, — раптом упевнено відповів той. Подумав хвильку, а потім додав: — Такою, яка мені подобається.

— Звідки ж вам про це відомо? — знову поцікавився гість.

— А я, чоловіче, давно вже це знаю, — ще загадковіше сказав дід. — Коли був молодим, весь час щось у житті обов’язково мене не влаштовувало. Що б не зробив — усе здавалося не тим, до чого прагнув. Аж потім зрозумів: якщо не можеш увесь час отримувати те, що тобі подобається, навчися любити те, що маєш… От чому я упевнений в тому, що й сьогоднішня погода буде мені до вподоби. Бо за великим рахунком за погоду у нашій душі відповідаємо ми самі.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, мої друзі, хорошого дня. Як завжди, щиро ваш.