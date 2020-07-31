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От коронавируса умер соратник Трампа, отрицавший серьезность угрозы COVID-19
В больнице американского города Атланта от коронавируса скончался политик-республиканец, бизнесмен и телеведущий Герман Кейн, который был госпитализирован в начале июля.
Болезнь диагностировали у Кейна в конце июня — после того, как он принял участие в митинге сторонников президента Дональда Трампа в городе Талса, штат Оклахома, где многие люди, в том числе и сам Кейн, были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Ранее, как пишет издание Metro, 74-летний Герман Кейн публично преуменьшал серьезность угрозы COVID-19.
Кейн боролся за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в преддверии выборов 2000-го и 2012-го годов. Он был председателем движения «Черные голоса за Трампа».
Ранее Кейн вел передачу The Herman Cain Show на радиостанции WSB. Он также работал комментатором в Fox Business Network. И был президентом компании Godfather’s Pizza.
Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью своего политического соратника. «Он был очень особенным человеком… И, к сожалению, скончался от того, что называется китайским вирусом», — заявил президент США.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США от коронавируса умерли 13 монахинь одного монастыря.330
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