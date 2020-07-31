27.55 / 27.75 32.15 / 32.80
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

От коронавируса умер соратник Трампа, отрицавший серьезность угрозы COVID-19

7:45 31 июля 2020
Герман Кейн

В больнице американского города Атланта от коронавируса скончался политик-республиканец, бизнесмен и телеведущий Герман Кейн, который был госпитализирован в начале июля.

Болезнь диагностировали у Кейна в конце июня — после того, как он принял участие в митинге сторонников президента Дональда Трампа в городе Талса, штат Оклахома, где многие люди, в том числе и сам Кейн, были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Ранее, как пишет издание Metro, 74-летний Герман Кейн публично преуменьшал серьезность угрозы COVID-19.

Кейн боролся за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в преддверии выборов 2000-го и 2012-го годов. Он был председателем движения «Черные голоса за Трампа».

Ранее Кейн вел передачу The Herman Cain Show на радиостанции WSB. Он также работал комментатором в Fox Business Network. И был президентом компании Godfather’s Pizza.

Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью своего политического соратника. «Он был очень особенным человеком… И, к сожалению, скончался от того, что называется китайским вирусом», — заявил президент США.

Кейн посетил митинг без маски. Фото Herman Cain/Twitter

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США от коронавируса умерли 13 монахинь одного монастыря.

330

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

дтп

Жуткая автокатастрофа в Крыму: много погибших и пострадавших (фото)

школа

Утро в школах Киева будет начинаться с гимна Украины: реакция сети

Задержание боевиков в Беларуси

Станет федеральным округом: Цимбалюк назвал возможную причину появления "вагнеровцев" в Беларуси

Герман Кейн

От коронавируса умер соратник Трампа, отрицавший серьезность угрозы COVID-19

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер