В США в течение месяца от коронавируса умерли 12 монахинь одного монастыря

Как стало известно, в католическом монастыре Конгрегации сестер Святого Феликса Канталисского в городе Ливония американского штата Мичиган от коронавируса в течение одного месяца умерли 12 монахинь. Смерти произошли в период с 10 апреля по 10 мая. Спустя еще несколько недель, 27 июня, от вызванных COVID-19 осложнений умерла 13-я монахиня, которая, как надеялись врачи, уже шла на поправку. Возраст умерших — от 66 до 99 лет.

Еще 18 заразившихся сестер благополучно выздоровели.

На похороны скончавшихся от коронавируса не допускались остальные монахини. Обитательницам монастыря также запрещено заходить друг к другу в комнаты. Они должны соблюдать социальную дистанцию — в том числе и в столовой. Таким образом руководство монастыря пытается сдержать распространение инфекции.

Пресс-секретарь монастыря, сестра Мэри Кристофер Мур, сообщила CNN, что многие монахини относятся к уязвимой возрастной группе.

Смерти монахинь в мичиганском монастыре стали самыми массовыми на территории всех американских монастырей с 1918 года, когда мир охватила пандемия испанского гриппа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что от коронавируса умер мексиканский актер Раймундо Капетильо из сериала «Дикая роза».



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