56-летняя супермодель Эль Макферсон восхитила фанатов снимками на пляже (фото)

56-летняя австралийка Эль Макферсон, одна из самых популярных супермоделей 1990-х годов, восхитила своих поклонников снимками, сделанными на пляже, которые она опубликовала в Instagram. Мать двоих уже взрослых сыновей доказала, что все еще достойна прозвища Тело, которое дали ей фанаты много лет назад.

Эль позировала в полурасстегнутых джинсах и серебристом топе от купальника бикини. А также в эффектно подчеркивающем фигуру белом платье в горошек от Melissa Obadash стоимостью 560 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая любовница Леонардо Ди Каприо Хелена Кристенсен похвасталась идеальной фигурой в 51 год.



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