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56-летняя супермодель Эль Макферсон восхитила фанатов снимками на пляже (фото)
56-летняя австралийка Эль Макферсон, одна из самых популярных супермоделей 1990-х годов, восхитила своих поклонников снимками, сделанными на пляже, которые она опубликовала в Instagram. Мать двоих уже взрослых сыновей доказала, что все еще достойна прозвища Тело, которое дали ей фанаты много лет назад.
Эль позировала в полурасстегнутых джинсах и серебристом топе от купальника бикини. А также в эффектно подчеркивающем фигуру белом платье в горошек от Melissa Obadash стоимостью 560 долларов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая любовница Леонардо Ди Каприо Хелена Кристенсен похвасталась идеальной фигурой в 51 год.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
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