27.53 / 27.77 32.27 / 32.88
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

56-летняя супермодель Эль Макферсон восхитила фанатов снимками на пляже (фото)

11:06 31 июля 2020
Эль Макферсон

56-летняя австралийка Эль Макферсон, одна из самых популярных супермоделей 1990-х годов, восхитила своих поклонников снимками, сделанными на пляже, которые она опубликовала в Instagram. Мать двоих уже взрослых сыновей доказала, что все еще достойна прозвища Тело, которое дали ей фанаты много лет назад.

Эль позировала в полурасстегнутых джинсах и серебристом топе от купальника бикини. А также в эффектно подчеркивающем фигуру белом платье в горошек от Melissa Obadash стоимостью 560 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая любовница Леонардо Ди Каприо Хелена Кристенсен похвасталась идеальной фигурой в 51 год.

74

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

облачная погода в Киеве

Умеренное тепло и немного дождей: синоптики рассказали, какой будет погода в августе

Оксана Воронина

Ушла из жизни известная украинская актриса театра и кино Оксана Воронина

Леонид Кравчук

"Смысл до конца не ясен": Казанский не понял, зачем Кравчука назначили в ТКГ

Судейский молоток

В Закарпатье задержали обвиненного в смерти роженицы врача, который скрылся после оглашения приговора

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер