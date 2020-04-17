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Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо похвасталась идеальной фигурой в 51 год (фото)

9:16 17 апреля 2020 720
Хелена Кристенсен
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Датская супермодель Хелена Кристенсен коротает время на карантине, устраивая гламурные фотосессии на дому. 51-летняя красотка снялась со всех возможных ракурсов, выложив фотографии в Instagram.

Потрясенные поклонники выразили Хелене свое восхищение, заявив, что ее идеальная фигура и моложавое лицо неподвластны времени. «Наука найдет что-то замечательное в вашей ДНК, которая замедляет биологические часы до скорости улитки», — писали они.

Хелена Кристенсен в 1990-х годах входила в число ведущих супермоделей мира — так называемую «Великолепную семерку», наряду с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Эль Макферсон, Линдой Евангелистой и Кристи Терлингтон.

На пике своей карьеры она встречалась с актером Леонардо Ли Каприо, который моложе ее на шесть лет. В настоящее время у 45-летнего Леонардо роман с 22-летней моделью Камилой Морроне.

Официально Хелена замужем не была. У нее есть 20-летний сын Мингус от американского актера Нормана Ридуса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Хелена Кристенсен показала идеальную фигуру в купальнике во время карантина в горах.

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