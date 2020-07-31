Ушла из жизни известная украинская актриса театра и кино Оксана Воронина

Ушла из жизни известная актриса театра имени Леси Украины Оксана Воронина. Артистка умерла после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Ей было всего 53 года. О смерти Оксаны Ворониной сообщили на странице театра в Facebook, где она прослужила почти 20 лет и запомнилась яркими ролями.

«Остановилось такое доброе и ранимое сердце актрисы Оксаны Викторовны Ворониной. Она была не просто олицетворением красоты, но и умела её замечать и создавать. Королева и героиня на сцене до последнего вздоха героически держалась в жизни. В Театре русской драмы имени Леси Украинки Оксана Воронина проработала почти 20 лет. Тяжелая болезнь не позволила ей отпраздновать сценический юбилей», — говорится в сообщении.

Воронина играла в спектаклях: «В плену страстей (Каменный властелин)», «Дон Кихот. 1938 год», «Новогодние сюрпризы», «Ревизор», «Маскарад», «Странная миссис Сэвидж» и многих других.

Также она запомнилась по ролям в кино и сериалах «В воскресенье утром зелье копала», «Крепостная», «Плохой хороший коп», «Только не отпускай меня», «Владыка Андрей».

Оксана Викторовна Воронина родилась 11 ноября 1967 года в городе Путивль Сумской области Украины. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Работала в Белгородском государственном академическом театре имени Щепкина. С 2001 года и по настоящее время была актрисой киевского театра русской драмы имени Леси Украинки.

Время и место прощания с актрисой обещают сообщить позже.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что умер модельер Кансай Ямомото — создатель сценических костюмов Дэвида Боуи.

496

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter