27.63 / 27.91 31.94 / 32.52
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Умер модельер Кансай Ямомото – создатель сценических костюмов Дэвида Боуи (фото)

12:26 27 июля 2020
Кансай Ямамото

После сообщения о смерти актера из фильма «Кошмар на улице Вязов» стало известно о том, что в возрасте 76 лет скончался известный японский модельер Кансай Ямамото. Как сообщила его дочь, он был болен острым миелоидным лейкозом.

Расцвет карьеры Ямамото пришелся на 1970-е и 1980-е годы. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Элтон Джон и Стиви Уандер. Однако, как пишет CNN, наибольшую славу принесли ему необычные сценические костюмы, которые он создавал для своего друга — британского певца Дэвида Боуи, который умер от рака в 2016-м году в возрасте 69 лет.

В начале 1990-х годов Ямамото занимался организацией масштабных развлекательных мероприятий. В 2010 году разработал внешнюю концепцию скоростного экспресса Skyliner, который курсирует между Токио и аэропортом Нарита. Сотрудничал с французским домом Louis Vuitton в работе над коллекцией 2018-го года, вдохновленной образами японского театра кабуки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умерла звезда фильма «Унесенные ветром» Оливия де Хэвилленд.

168

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

розыск

«Полтавского террориста» ищут четвертые сутки: в полиции раскрыли детали спецоперации

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Скандал на миллиард долларов: как могут разделить имущество Канье Уэст и Ким Кардашьян (фото, видео)

Алла Мазур с сыном

Алла Мазур в отпуске с сыном рыбачат на Днепре (фото)

Рисунок олимпийских колец

Листок бумаги с рисунком олимпийских колец ушел с молотка за 185 тысяч евро (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер