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Умер модельер Кансай Ямомото – создатель сценических костюмов Дэвида Боуи (фото)
После сообщения о смерти актера из фильма «Кошмар на улице Вязов» стало известно о том, что в возрасте 76 лет скончался известный японский модельер Кансай Ямамото. Как сообщила его дочь, он был болен острым миелоидным лейкозом.
Расцвет карьеры Ямамото пришелся на 1970-е и 1980-е годы. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Элтон Джон и Стиви Уандер. Однако, как пишет CNN, наибольшую славу принесли ему необычные сценические костюмы, которые он создавал для своего друга — британского певца Дэвида Боуи, который умер от рака в 2016-м году в возрасте 69 лет.
Kansai Yamamoto— BLACK&WHITE (@calimerowhite2) July 27, 2020
Kansai became famed for creating androgynous and futuristic stage costumes for David Bowie most notably for his Ziggy Stardust Tour. pic.twitter.com/M7zreJhX9Y
В начале 1990-х годов Ямамото занимался организацией масштабных развлекательных мероприятий. В 2010 году разработал внешнюю концепцию скоростного экспресса Skyliner, который курсирует между Токио и аэропортом Нарита. Сотрудничал с французским домом Louis Vuitton в работе над коллекцией 2018-го года, вдохновленной образами японского театра кабуки.
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