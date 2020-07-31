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Сумочка Hermes продана на аукционе за рекордную цену — 300 тысяч долларов
На лондонском аукционе Christie's во время онлайн-торгов был установлен мировой рекорд. Сумочка французского дома Hermes знаменитой модели Birkin пошла с молотка за 300 тысяч долларов и стала самой дорогой в мире сумкой, проданной на онлайн-аукционе. Об этом сообщает издание Independent. Покупатель пожелал остаться неизвестным.
Сумочка 2016-го годы выпуска Hermes Diamond Himalaya Birkin 25 изготовлена из кожи нильского крокодила. Она отделана 18-каратным белым золотом и украшена бриллиантами.
На том же аукционе были проданы и другие сумки — в том числе Hermеs Bleu Marine Faubourg Birkin 20 за 200 тысяч долларов, Hermеs Himalaya Birkin 30 за 150 тысяч долларов и Hermes Mini Picnic Kelly 20 II за 56 200 долларов.
Hermes выпускает модель Birkin с 1980-х годов года. Она названа в честь англо-французской актрисы Джейн Биркин. По легенде Джейн оказалась в самолете рядом с председателем правления Hermes Жаном-Луи Дюма. Она пожаловалась ему, что не может подобрать подходящую большую сумку и описала ему свою мечту. А вскоре сумка была доставлена Биркин на дом.
Стоимость сумок Birkin стартует от 9000 долларов. Но купить их сложно, так как продажа осуществляется по записи и даже знаменитостям приходится стоять в очереди. В числе поклонниц этой модели — Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм, Селин Дион, Мэрайя Кэри и множество других звезд.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Кардашьян подарила дочке на Рождество сумку от Hermes за 10 тысяч долларов и жакет Майкла Джексона за 65 тысяч.38
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