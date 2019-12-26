Шоу-бизнес

Ким Кардашьян подарила дочке на Рождество сумку за 10 тысяч долларов и жакет Майкла Джексона за 65 тысяч (фото, видео)

Американская светская львица, телезвезда и модель Ким Кардашьян показала в Instagram, что подарила своей старшей дочери на Рождество. Шестилетняя Норт получила украшенный стразами черный бархатный жакет, который некогда носил ныне покойный поп-певец Майкл Джексон. Ким купила это одеяние на аукционе, уплатив за него более 65 тысяч долларов.

«Этот жакет Майкл Джексон носил с Элизабет Тейлор. А Норт большая фанатка Майкла Джексона», — рассказала Кардашьян. Пока что наряд для девочки великоват. Чтобы она могла его носить, пришлось подшить его рукава — с тем, чтобы можно было отпустить их, когда Норт подрастет. Этот жакет Джексон, который умер в 2009 году, надевал на 65-летие кинозвезды Элизабет Тейлор, а также на кинофестивале в Каннах в 1997 году.

Норт получила также в подарок белую сумочку знаменитой модели Birkin от Hermes. Ее стоимость — 10 тысяч долларов.

Между тем годовалая племянница Ким, дочь ее младшей единоутробной сестры Кайли Дженнер, получила в подарок обставленный мебелью двухэтажный домик для игр. В нем имеется игрушечная кухня, балкон, фальшивый камин и настоящий кондиционер. Такой роскошный подарок Сторми, которой в феврале исполнится два года, сделала ее бабушка Крис Дженнер. «У меня был такой, когда я была в возрасте Сторми», — призналась Крис.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кендалл Дженнер высмеяла свою сестру Кайли, сделав видео-пародию на нее.

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