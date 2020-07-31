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Происшествия

Под Николаевом опекуны 10 лет держали старика на цепи

13:20 31 июля 2020
цепь

В Еланецкое отделение полиции (Николаевская область) поступило сообщение от председателя одного из сельских советов о том, что в социальной сети она увидела видеоролик, на котором был местный житель с закованными цепью ногами. На место происшествия выехала опергруппа полиции.

Правоохранители выяснили, что действительно 75-летнего мужчину, которого 10 лет назад взяла ухаживать супружеская пара, приковали железной цепью во дворе и держали на привязи.

Преступление было квалифицировано как незаконное лишение свободы, за что уголовный кодекс предусматривает до 5 лет лишения свободы. Пожилого пленника освободили. Причины и другие обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о шокирующем случае в Днепре, где опекунша издевалась над маленькими детьми и сажала их на цепь за малейшую провинность. Подробности резонансной истории читайте здесь.

Читайте также: «После того как мой 74-летний отец исчез из квартиры, позвонила незнакомая женщина: «Я опекун вашего папы, он вчера умер. И его квартира теперь моя»

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