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Под Николаевом опекуны 10 лет держали старика на цепи
В Еланецкое отделение полиции (Николаевская область) поступило сообщение от председателя одного из сельских советов о том, что в социальной сети она увидела видеоролик, на котором был местный житель с закованными цепью ногами. На место происшествия выехала опергруппа полиции.
Правоохранители выяснили, что действительно 75-летнего мужчину, которого 10 лет назад взяла ухаживать супружеская пара, приковали железной цепью во дворе и держали на привязи.
Преступление было квалифицировано как незаконное лишение свободы, за что уголовный кодекс предусматривает до 5 лет лишения свободы. Пожилого пленника освободили. Причины и другие обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о шокирующем случае в Днепре, где опекунша издевалась над маленькими детьми и сажала их на цепь за малейшую провинность. Подробности резонансной истории читайте здесь.
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«Сердце пациента, которому мы сделали пересадку, было в три раза больше донорского», — Борис Тодуров
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.
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