Боевик «Наследие лжи» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино с 6 августа (видео)

В четверг, 6 августа, в украинский прокат выходят шесть новых фильмов (столько же вышло 30 июля). Два из них — «Золушка и заколдованный принц» и «Тролли 2: Мировое турне» — предназначены для семейного просмотра. Для любителей пощекотать себе нервы могут быть интересны «Малышка зомби» и «Поезд в Пусан 2. Полуостров». В создании боевика «Наследие лжи» принимали участие отечественные кинематографисты. Наконец, поклонники автомобильных гонок и различного экстрима на четырех колесах вряд ли оставят без внимания спортивную драму «Леди на драйве». А теперь расскажем о каждой из премьер подробнее.

«Золушка и заколдованный принц»

(0+, США, Gold Valley Films, анимационный мультфильм для семейного просмотра, бюджет — 20 миллионов долларов)

Сказка про Золушку — одна из самых популярных в мире. Ее экранизировали множество раз. Многие дети и взрослые знают ее почти наизусть. Но создателям этого мультфильма удалось придумать для главных героев новые захватывающие приключения. Во время королевского бала Золушка и ее верные друзья узнают страшную тайну. Злая колдунья превратила настоящего принца в мышь, а вместо него во дворце находится двойник! Перед Золушкой стоит нелегкая задача освободить принца от колдовских чар и спасти королевство. Сняла мультфильм Линн Сазерленд, известная как режиссер анимационной ленты «Мулан 2». Мировая премьера «Золушки и заколдованного принца» состоялась в августе 2018 года. Он собрал в прокате 11,9 миллиона долларов.

«Тролли 2: Мировое турне»

(0+, США, Universal Pictures, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 110 миллионов долларов)

Первая часть «Троллей» с успехом прошла в мировом прокате осенью 2016 года. При бюджете 125 миллионов долларов картина собрала 346,9 миллиона долларов. Замечательная компьютерная анимация, веселые персонажи, хорошая музыка — вот главные составляющие популярности этого мультфильма. Режиссер Уолт Дорн решил сделать вторую часть еще более музыкальной. В оригинале снова звучат голоса суперзвезд американской поп-музыки — Джастина Тимберлейка, Келли Кларксон, Мэри Дж. Блайдж, Анны Кендрик, Оззи Осборна. Представлены, по сути, шесть различных музыкальных жанров — поп, рок, фанк, кантри, техно, классическая эстрада.

Прокату второй части «Троллей» помешала пандемия COVID-19. Премьеру несколько раз переносили. В результате в апреле мультфильм показали только в России, Сингапуре и Малайзии, но этого оказалось достаточно, чтобы он собрал 12,4 миллиона долларов. В США ленту демонстрировали только в автомобильных кинотеатрах под открытым небом. Студия Universal Pictures в результате решила продать права на показ мультика почти всем стриминговым компаниям, и он стал там одним из главных хитов нынешнего лета. Кроме того, 14,9 миллиона долларов было выручено от продажи DVD и B-Ray.

«Наследие лжи»

(12+, Украина-Великобритания-Нидерланды-Польша-США, 13 Films, боевик, триллер, бюджет — 4,5 миллиона долларов)

Главный герой фильма — бывший офицер британской разведки. Однажды с ним связывается украинская журналистка, которая наткнулась на деятельность таинственных спецслужб, и ей нужна помощь. Британец прилетает в Киев… Действие большей части картины происходит в столице Украины. Зрители наверняка узнают множество хорошо знакомых им мест — аэропорт «Борисполь», Центральный железнодорожный вокзал, библиотека Вернадского, Рыбальский мост, Родина-мать, Лукьяновка, крематорий. Режиссер фильма Эдриан Бол из Нидерландов заявил, что был в восторге от Киева. Особенно ему запомнилось кладбище старых автобусов, где снималась одна из сцен. Бол считает, что оно словно создано для фильмов Тарковского. Кроме того, Эдриану очень понравилось работать с украинскими продакшн-компаниями, поразившими его высоким профессионализмом.

Главную мужскую роль в картине исполнил британский актер Скотт Эдкинс («Доктор Стрэндж», «Коллекторы»). Также в фильме снялись украинская актриса Анна Буткевич (сериал «Женский доктор»), итальянская актриса Юлия Соболь и другие.

«Леди на драйве»

(6+, США, ESX Entertainment, спортивная драма)

Строптивая девчонка однажды летом отправляется сама в путешествие в надежде больше узнать о своих корнях. К своему удивлению она открывает для себя много нового и, похоже, понимает, чем хотела бы заниматься всю свою жизнь…

Главную роль в фильме исполнила 23-летняя Грейс Ван Дин, дочь популярного актера Каспера Ван Дина («Звездный десант»). Ее отец также снялся в этой картине. Компанию семейному дуэту составил Шон Патрик Флэнери, звезда культового фильма «Святые из Бундока». Критики встретили фильм холодно.

«Поезд в Пусан 2. Полуостров»

(16+, Южная Корея, Next Entertainment World, боевик, фильм ужасов, бюджет — 16 миллионов долларов)

Фильм был отобран для показа на Каннском международном кинофестивале, проведение которого в мае было отменено из-за коронавируса. Картина является сиквелом популярного ужастика «Поезд в Пусан», который в 2016 году собрал в мировом прокате 98,5 миллиона долларов при бюджете всего 8,5 миллиона долларов. Доход, как видим, более чем в 10 раз превысил затраты на съемки. Вероятно, вторая часть способна принести еще больше. Пока картина шла в прокате только шести стран, включая Южную Корею и Вьетнам. Сборы составили 21,1 миллиона долларов. В августе «Полуостров» пойдет не только в Украине, но также в большинстве стран Европы и США. Как и в первой части, сюжет выстроен вокруг одной семьи, спасающейся от зомби. Снял сиквел режиссер Ён Сан-хо.

«Малышка зомби»

(16+, Франция, Ad Vitam, драма, мистика)

Во Франции старшеклассница знакомится со своей сверстницей, приехавшей в страну после страшного землетрясения на Гаити. Девочки становятся подругами. Гаитянка раскрывает секрет своей семьи, связанный с таинственными ритуалами вуду. И это приводит к непоправимым последствиям…

Снял фильм известный французский режиссер Бертран Бонелло («Святой Лоран. Страсти великого кутюрье»). Премьера картины состоялась в мае 2019 года в рамках Каннского международного кинофестиваля. «Малышка зомби» получила весьма лестные отзывы. Например, на сайте Rotten Tomatoes, анализирующем рецензии как критиков, так и простых зрителей, у фильма очень высокий рейтинг — 85 процентов. Однако в прокате картина показала весьма скромный результат. Сборы составили 200 тысяч долларов. В Украине фильм уже запускали в прокат в начале марта, но тогда помешал карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса. Так что это вторая попытка для французской мистической драмы.

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