Сериалы "Хранители" и "Озарк" лидируют в гонке за премией "Эмми" (видео)

Во время затянувшегося карантина и вынужденного сидения дома, а также отказа от привычных развлечений, к которым относятся походы в кино, просмотр телесериалов стал как никогда популярен. Кинопрокат молчал три месяца, да и в июле премьер после возобновления работы кинотеатров оказалось крайне мало. Зато стриминговые компании, в том числе Netflix, продолжали стабильно радовать зрителей интересными новинками. И вот настало время подводить итоги непростого телесезона — 20 сентября в Лос-Анджелесе должна состояться церемония вручения самой престижной теленаграды в мире, известной как премия «Эмми».

Претенденты были объявлены 28 июля. Больше всего номинаций — 26 — собрал сериал «Хранители» (оригинальное название Watchmen), снятый силами HBO. Он является продолжением популярной одноименной серии комиксов, созданных в 1987 году Аланом Муром и Дэйвом Гиббонсом. Берясь за этот проект, известный режиссер и сценарист Деймон Линделоф (сериалы «Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес») решил не снимать традиционную экранизацию. Оттолкнувшись от оригинала и используя персонажей комиксов, он рассказывает, что произошло спустя 34 года после уже известных поклонникам «Хранителей» событий. При этом ему удалось увязать фабулу сериала с реальной жизнью, сделав ставку на массовые акции протеста против расизма в США.

Второе место по числу номинаций занимает еще один сериал HBO «Наследники» (оригинальное название Succession). Речь идет о втором сезоне. Первый, кстати, получил пять «Эмми» и ряд других наград в прошлом году. Создатель сериала Джесси Армстронг при написании сценария использовал факты из биографии всемирно известного медиа-магната Руперта Мердока.

Девять номинаций собрал третий сезон сериала компании Netflix «Озарк». Главный герой этой хорошо закрученной криминальной драмы — финансовый консультант. Он и его семья были респектабельными членами общества, пока не выяснилось, что самым важным клиентом этого специалиста был мексиканский наркобарон, для которого отмывались огромные суммы. Когда схема накрылась, финансист остался должен своему заказчику целое состояние. И теперь вынужден прятаться вместе с семьей, сменив место жительства.

А теперь назовем претендентов в основных номинациях на премию «Эмми», которая будет вручаться уже в 72-й раз.

В категории «Лучший драматический сериал» представлены «Наследники», «Озарк», «Мандалорец», «Корона», «Очень странные дела», «Убивая Еву», «Рассказ служанки», «Лучше звоните Солу».

Борьбу в номинации «Лучший комедийный сериал» ведут «Метод Комински», «Умерь свой энтузиазм», «Мертв для меня», «В лучшем мире», «Белая ворона», «Удивительная миссис Мейзел», «Шиттс Крик», «Реальные упыри».

В категорию «Лучшие мини-сериал» пробились «Неортодоксальная», «Хранители», «Миссис Америка», «Невероятное», «И повсюду тлеют пожары». Пять картин представлена в номинации «Лучший телефильм» — «Американский сын», «Безупречный», «Сердечные струны Долли Партон», «Путь: Во все тяжкие. Фильм», «Несгибаемая Кимми Шмидт».

Исполнитель главной роли в «Озарке» Джейсон Бейтман считается главным претендентом на победу в номинации «Лучший актер в драматическом сериале». Его соперниками являются Стерлинг Браун («Это мы»), Стив Карелл («Утреннее шоу»), Брайан Кокс и Джереми Стронг («Наследники»), Билли Портер («Поза»).

За право называться «Лучшей актрисой в драматическом сериале» ведут борьбу Дженнифер Анистон («Утреннее шоу»), Оливия Колман («Корона»), Лора Линни («Озарк»), Зендая («Эйфория»), Сандра О и Джоди Комер («Убивая Еву»).

А вот великолепная шестерка, вошедшая в категорию «Лучший актер в комедийном сериале» — Майкл Дуглас («Метод Комински»), Тед Дэнсон («В лучшем мире»), Юджин Леви («Шиттс Крик»), Дон Чидл («Черный понедельник»), Энтони Андерсон («Черноватый»), Рами Юссеф («Рами»).

В такой же категории у женщин представлены Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини («Мертв для меня»), Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»), Исса Рэй («Белая ворона»), Трэйси Эллис Росс («Черноватый»).

Поистине звездный состав в номинации «Лучший актер в мини-сериале или телефильме» — Джереми Айронс («Хранители»), Хью Джекмен («Безупречный»), Марк Руффало («Я знаю, что это правда»), Джереми Поуп («Голливуд»), Пол Мескал («Нормальные люди»).

Не менее впечатляющим выглядит список претенденток в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме» — Кейт Бланшетт («Миссис Америка»), Октавия Спенсер («Мадам Си Джей Уокер»), Керри Вашингтон («И повсюду тлеют пожары»), Реджина Кинг («Хранители»), Шира Хаас («Неортодоксальная»).

Нам остается теперь назвать актерские категории за роли второго плана. У мужчин, сыгравших в драматических сериалах, номинированы Николас Браун, Киран Калкин и Мэттью Макфэдьен (все за сериал «Наследники»), Билли Крудап и Марк Дюпласс («Утреннее шоу»), Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»), Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»), Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»).

У женщин в такой же номинации представлены Мерил Стрип и Лора Дерн («Большая маленькая ложь»), Джулия Гарнер («Озарк»), Хелена Бонем Картер («Корона»), Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада»), Сара Снук («Наследники»), Фиона Шоу («Убивая Еву»), Самира Уайли («Рассказ служанки»).

За лучшие комедийные роли второго плана на соискание «Эмми» у мужчин выдвинуты Махершала Али («Рами»), Алан Аркин («Метод Комински»), Кенан Томпсон («Субботним вечером в прямом эфире»), Уильям Джексон Харпер («В лучшем мире»), Стерлинг Браун и Тони Шалуб («Удивительная миссис Мейзел»), Дэн Леви («Шиттс Крик»), Андре Брауэр («Бруклин 9−9»).

У женщин в список претенденток попали Алекс Борштейн и Марин Хинкль («Удивительная миссис Мейзел»), Кейт Макиннон и Сесили Стронг («Субботним вечером в прямом эфире»), Д’Арси Карден («В лучшем мире»), Энни Мерфи («Шиттс Крик»), Ивонн Оржи («Белая ворона»), Бетти Гилпин («Блеск»).

Список претендентов на «Эмми» среди мужчин за лучшие роли второго плана в мини-сериалах и телефильмах включает в себя Джована Адепо, Луи Госсета-младшего и Яхью Абдул-Матина II (все сыграли в «Хранителях», а также Джима Парсонса и Дилана Макдермотта («Голливуд») и Титусса Берджесса («Несгибаемая Кимми Шмидт»).

У женщин в такой же категории отличились Трэйси Ульман, Марго Мартиндэйл и Узо Адуба (все снялись в «Миссис Америка»), а также Джин Смарт («Хранители»), Холланд Тейлор («Голливуд»), Тони Коллетт («Невероятное»).

В соревновании между телекомпаниями победила Netflix — всего 42 номинации. Второе место занимает HBO — 38 номинаций. На третьем месте NBC — 15 номианций.

Напомним, в прошлом году с учетом так называемых технических номинаций больше всего премий «Эмми» получил заключительный сезон «Игры престолов» — 12 золотых статуэток.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали ретйинг 40 самых сексуальных фильмов в истории по версии журнала Esquire.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter