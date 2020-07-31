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Происшествия

Пытавшийся прорваться из России в Украину контрабандист протаранил ФСБшников

16:03 31 июля 2020
ФСБ

В пятницу, 31 июля, на границе РФ с Украиной в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали контрабандиста. Он пытался протаранить на автомобиле российских пограничников, прорываясь в Украину. Ранее через границу с Беларусью контрабандисты попытались ввезти в Украину рекордно крупную партию сигарет.

Как сообщают росСМИ, водитель хотел провезти через границу крупную товаров народного потребления. При задержании он не выполнил требования пограничного наряда об остановке и попытался уехать с территории РФ, направив автомобиль на наряд. Сотрудники пограничной службы ФСБ открыли огонь. Водитель задержан, он получил ранение бедра.

Ранее сообщалось, что СБУ раскрыла схему поставок военного оборудования из Украины в РФ, которую наладил близкий к ФСБ российский бизнесмен.

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Пытавшийся прорваться из России в Украину контрабандист протаранил ФСБшников

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