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Экс-футболист «Динамо» заработал красную карточку через три минуты после выхода на поле (видео)
В пятницу, 31 июля, бывший футболист киевского «Динамо» Тамаш Кадар, в конце февраля перешедший в клуб «Шаньдун Лунэн» за 5 млн евро, дебютировал в чемпионате Китая. И как дебютировал!
В выездном поединке суперлиги против «Цзянсу Сунин» (0:0) защитник сборной Венгрии (57 матчей и один мяч в ее составе) вышел на замену на 67-й минуте. А уже спустя три минуты экс-динамовец заработал прямую красную карточку и удаление с поля за то, что грубо наступил на ногу сопернику.
Напомним, что 30-летний Тамаш Кадар, несмотря на действующий контракт, долго не мог присоединиться к своей новой команде из-за пандемии коронавируса и только недавно приступил к тренировкам (иностранцам было запрещено посещать Китай).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тамаш Кадар разругался с главным тренером «Динамо».113
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