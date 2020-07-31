Приятные сюрпризы: гороскоп на 2 августа для всех знаков зодиака

Воскресенье, 2 августа, — день, сулящий массу возможностей. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 августа для всех знаков зодиака. Гороскопы на каждый день читайте здесь

ОВЕН

Несмотря на выходной, день может выдаться довольно напряженным. В решении важных дел постарайтесь обойтись без посторонней помощи. Вечер сулит приятный сюрприз романтического характера.

ТЕЛЕЦ

Сумеете добиться многого, если будете реально смотреть на вещи. Предстоит немало встреч, возможно, в том числе и с теми, кто вам не слишком-то и симпатичен. Постарайтесь открыто не выказывать свое недовольство — вероятно, в скором будущем вам может понадобиться помощь этих людей.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодняшний день обещает немало сюрпризов. В основном они будут связаны с личной сферой жизни. В плане здоровья не должно возникнуть никаких проблем, но все же гороскоп советует уделить внимание сердечно-сосудистой системе.

РАК

Нынче следует навести порядок не только в доме, но и в мыслях. Метания из одной крайности в другую ни к чему хорошему не приведут. Советы более опытных друзей помогут определиться, в каком направлении двигаться дальше.

ЛЕВ

Сейчас у вас есть все шансы преуспеть в совершенно новом для вас деле. Творческий подход и креативное мышление помогут добиться желаемых результатов.

ДЕВА

Неплохо бы вернуться к старым идеям и планам, у вас есть все шансы для воплощения их в жизнь. Для некоторых давнее хобби может стать источником дополнительного заработка.

ВЕСЫ

Что бы ни произошло, постарайтесь сохранять спокойствие, — только в таком случае вероятность допустить серьезную ошибку будет минимальной. День хорош для шопинга, удастся приобрести необычные или экстравагантные вещи.

СКОРПИОН

Дел предстоит немало. Постарайтесь сосредоточиться на главном, не распыляясь на мелочи. По возможности сократите расходы и не берите деньги в долг.

СТРЕЛЕЦ

За что бы вы ни взялись сегодня, все у вас получится. День также благоприятен для общения. Не исключена возможность побывать на каком-то интересном и необычном мероприятии, где вы можете оказаться в центре внимания.

КОЗЕРОГ

Прислушивайтесь ко всему сказанному сегодня. Возможно, удастся услышать то, что позволит найти ответ на давно волнующий вас вопрос. Вторая половина дня порадует чем-то приятным.

ВОДОЛЕЙ

День сулит успехи и перемены в различных сферах жизни. Появится неплохой шанс найти дополнительный источник заработка. Некоторых представителей знака ждут судьбоносные встречи.

РЫБЫ

Благоприятное стечение обстоятельств поможет решить животрепещущий вопрос. Не исключены и денежные поступления. Также представится возможность получить то, о чем давно мечтали, но это будет зависеть целиком и полностью от вашей расторопности.

Хорошего вам дня!

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter