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Пьяный вице-чемпион мира по футболу устроил скандал в больнице Милана (фото)
Вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии, 27-летний полузащитник миланского «Интера» Марцело Брозович вляпался в очередной скандал.
По информации La Gazzetta dello Sport, на этот раз хорват устроил «шоу» в больнице «Сан-Карло» в Милане. Марцело пришел в отделение неотложной помощи вместе со своим 42-летним другом, также гражданином Хорватии, который повредил ногу, и настаивал, чтобы его немедленно приняли, хотя у других пациентов были более серьезные проблемы.
По утверждению свидетелей, Брозович был пьян. Он успокоился лишь тогда, когда на место прибыла полиция и пригрозила футболисту обвинениями в уголовном преступлении. Поняв, что запахло жареным, Марцело принес свои извинения пациентам и врачам.
Кстати, три недели назад знаменитый футболист был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. В ночь с 10 на 11 июля его поймали за рулем «Роллс-Ройса» стоимостью 300 тысяч евро, когда он проехал на красный свет (кроме того, в крови хорвата обнаружили 0,6 промилле алкоголя). В итоге Брозовича на шесть месяцев лишили водительских прав, а «Интер» оштрафовал его на 100 тысяч евро.
Вскоре после инцидента Марцело Брозович опубликовал в Instagram свое фото на фоне автомобиля, в шутку написав: «Я обещаю, только вода».
Кстати, портал Transfermarkt оценивает стоимость Марцело Брозовича в 48 млн евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный футболист Уэсли Снайдер рассказал о проблемах с алкоголем.
Фото Getty Images, Instagram28
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