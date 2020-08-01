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В США отменили смертный приговор террористу, расстрелявшему бостонский марафон
В США федеральный апелляционный суд отменил смертный приговор напавшаему на Бостонский марафон в 2013 году Джохару Царнаеву, и направил этот приговор на новый просмотр в суде низшей инстанции.
Об этом передает «Голос Америки».
Сообщается, что Первый окружной апелляционный суд в Бостоне в 2015 году подтвердил большую часть обвинений против Царнаева, чеченца по национальности и натурализованного гражданина США, и приговорил его к смертной казни.
Но судьи федерального апелляционного суда распорядились провести повторное рассмотрение дела в суде низшей инстанции, по той причине, что во время первого судебного процесса не был надлежащим образом проведен подбор присяжных. В частности, судебный процесс был проведен в Бостоне и, по мнению защиты, это исключило подбор беспристрастных присяжных.
Джохар Царнаев, в то время 19-летний, и его старший брат Тамерлан Царнаев 15 апреля 2013 года взорвали два самодельных взрывных устройства, сделанных из кастрюль-скороварок, у финишной линии традиционного ежегодного Бостонского марафона. В результате три человека погибли и еще 264 человека были ранены. Через три дня, когда братьев преследовала полиция, они убили еще одного человека, работника полиции.
В 2015 году его признали виновным по всем 30 обвинениям, которые ему выдвигали, и 17 из которых предусматривают возможность смертной казни, и приговорили к смертной казни. С тех пор продолжаются апелляционные процессы.
Царнаев и его адвокаты не отрицают, что он совершил то нападение. Но они утверждают, что главным виновником был его старший брат Тамерлан, который погиб при задержании, и поэтому смертная казнь Джохара несправедлива.
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