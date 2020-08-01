27.51 / 27.76 32.26 / 32.84
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

На военных учениях в США затонул десантный корабль: бесследно пропали семь морпехов

10:16 1 августа 2020
Морская пехота

В США у южного побережья штата Калифорния 31 июля семь морских пехотинцев и моряк ВМФ США были объявлены пропавшими без вести, на следующий день после того, как их десантный корабль (AAV) затонул. Об этом сообщили представители Корпуса морской пехоты. Отметим, что прошлым летом в России морской пехотинец утонул вместе с БТР.

«Он полностью затонул. При 26 тоннах предполагается, что он прошел весь путь до дна», — заявил генерал-лейтенант Джозеф Остерман.

Инцидент произошел во время тренировочного учения возле острова Сан-Клементе, около 17:45 часов, сообщает Reuters.

Семь морских пехотинцев были спасены, один погиб. Двое из спасенных госпитализированы в критическом состоянии. Поиски семерых пропавших членов экипажа продолжаются.

Все водные операции американских десантных кораблей приостановлены, пока не будет установлена причина крушения судна. Также все десантные суда флота пройдут проверку.

Пропавшие морские пехотинцы были приписаны к 15-й морской экспедиционной группе, которая базируется в Кэмп-Пендлтоне, крупнейшей морской базе США на западном побережье.

Как писали «ФАКТЫ», ранее российские оккупанты Крыма приостановили поиски затонувшей в Керченском проливе во время проведения «патриотической акции» бронемашины БРДМ-2.

8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кравчук

Кравчук в новой должности дал интервью пропагандистке Скабеевой: в сети обсуждают видео

Йосип Пиварич

Вице-чемпион мира, публично унизивший Путина, покинул «Динамо» (видео)

задержание

Транзит в Турцию — лишь прикрытие: стали известны новые обстоятельства задержания "вагнеровцев" в Беларуси

Спецназ КОРД

"Полтавский террорист" ликвидирован, — Геращенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер