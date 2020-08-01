На военных учениях в США затонул десантный корабль: бесследно пропали семь морпехов

В США у южного побережья штата Калифорния 31 июля семь морских пехотинцев и моряк ВМФ США были объявлены пропавшими без вести, на следующий день после того, как их десантный корабль (AAV) затонул. Об этом сообщили представители Корпуса морской пехоты. Отметим, что прошлым летом в России морской пехотинец утонул вместе с БТР.

«Он полностью затонул. При 26 тоннах предполагается, что он прошел весь путь до дна», — заявил генерал-лейтенант Джозеф Остерман.

Инцидент произошел во время тренировочного учения возле острова Сан-Клементе, около 17:45 часов, сообщает Reuters.

Семь морских пехотинцев были спасены, один погиб. Двое из спасенных госпитализированы в критическом состоянии. Поиски семерых пропавших членов экипажа продолжаются.

Все водные операции американских десантных кораблей приостановлены, пока не будет установлена причина крушения судна. Также все десантные суда флота пройдут проверку.

Пропавшие морские пехотинцы были приписаны к 15-й морской экспедиционной группе, которая базируется в Кэмп-Пендлтоне, крупнейшей морской базе США на западном побережье.

Как писали «ФАКТЫ», ранее российские оккупанты Крыма приостановили поиски затонувшей в Керченском проливе во время проведения «патриотической акции» бронемашины БРДМ-2.

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