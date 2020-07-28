Найти не удалось: оккупанты приостановили поиски утопленного на "патриотической акции" броневика

Поиски затонувшей в Керченском проливе 25 июля во время проведения «патриотической акции» бронемашины БРДМ-2 приостановили до утра вторника.

По словам пресс-секретаря межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрея Коннова, бронемашина находится на глубине до 8 метров, пишет «Крым.Реалии».

«Рано утром во вторник выходим с водолазом в Керченский пролив на поиск БРДМ-2. Сегодня поиск был прерван из-за неблагоприятных погодных условий», — сказал Коннов.

Он также добавил, что водолаз несколько раз погружался на дно, но найти бронемашину не удалось.

«Возможно, есть техническая погрешность в определении координат. Общий квадрат поиска расширяется до одного километра, а это достаточно большое расстояние», — сообщил Коннов.

Напомним, 25 июля бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции «Дорога мужества. Керченский десант» в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.

Годом ранее три российских БРДМ-2 пересекали Керченский пролив в рамках той же акции, при этом одна из бронемашин заглохла. Ей на помощь пришел катер управления МЧС России по Крыму.

Напомним, что в прошлом году российские военные пытались переправить танк с помощью понтона и «эпично» утопили его.

Еще более трагический случай произошел в РФ на военных учениях в Забайкальском крае: там военные, как писали «ФАКТЫ» утопили танк вместе с инструктором. Инцидент случился на военном полигоне в поселке Песчанка возле Читы. Кроме инструктора, в кабине танка находился еще и механик, который как раз обучался вождению в сложных условиях. Механику посчастливилось выбраться, а инструктор до последнего пытался завести заглохшую боевую машину.

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