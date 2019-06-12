В России морской пехотинец утонул вместе с БТР

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Во время учений Балтийского флота РФ при высадке десанта погиб морской пехотинец. Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Согласно поступившей информации, машина не доплыла до берега, и стала уходить на дно после выхода из твиндека корабля. Один из бойцов, находившихся в бронетранспортере, утонул.

Информация была подтверждена в военном следственном управлении по Балтийскому флоту. СУ сообщило, что морской пехотинец погиб на полигоне «Хмелевка». На данный момент детали инцидента отсутствуют, ведется расследование, а по данному факту возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, «Комсомольская правда — Калининград» сообщает, что инцидент произошел в ходе очередного всеармейского конкурса «Морской десант-2019». Участие в нем принимают команды Черноморского, Тихоокеанского, Балтийского и Северного флотов, а также Каспийской флотилии.

По данным газеты, в БТР находились три морских пехотинца. Двум из них удалось спастись. Сама машина числилась на балансе 336-й бригады морской пехоты, дислоцированной в Балтийске. Именно эта бригада дала всю необходимую технику для проведения конкурса. Согласно опубликованной информации погибший служил на Черноморском флоте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России засняли на видео, как БТР протаранил авто с людьми.

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