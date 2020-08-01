В поезде «Мариуполь-Киев» 31 июля около 3:00 было совершено нападение на диктора и телеведущую Анастасию Лигову. Об этом написала сама потерпевшая в Facebook.

«В купе я была с сыном. Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одетый был лишь в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить „Не бить маму“, на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, лишь бы он не бил сына. Мужчина перестал быть агрессивным, снял трусы и начал ко мне приставать. Я попросила, чтобы немного подождал, ведь сын еще не спит и это все видит. Все время пока я успокаивала сына, голый человек с эрекцией гладил мне ноги и целовал их», — написала она.

По словам Лиговой, когда ей удалось выбраться, она с ребенком побежала к проводнице.

«Та спала и не понимала, что происходит. Человек голый по вагону бежал в нашем направлении. Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не отреагировал. Но об этом потом. Мы нашли защиту у проводницы этого вагона. В Киев оставалось ехать более трех часов. Чтобы вы понимали, частых остановок этот поезд не делает. Поэтому у меня был выбор: либо останавливать поезд ночью неизвестно где и ждать полицию, или ждать до Киева. И я выбрала второй вариант. Начальник поезда распорядился, чтобы неизвестного охраняли и не позволили ему бежать. Ведь тот грозился нажать стоп кран, выбить окно. В 7:11 мы прибыли на станцию Киев-Пассажирский, где нас ждал наряд полиции», — написала она.

После приезда нападавшего задержали. Компания «Укрзалізниця» извинилась перед пострадавшей женщиной. В компании отметили на важности возобновления сопровождения поездов дальнего сообщения во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter