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Происшествия

Трагедия в поезде: заключенный убил молодого конвоира (фото)

22:52 26 октября 2019 321
вагон для заключенных
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 25 октября, преступник, осужденный на пожизненный срок, которого перевозили в специальном вагоне для арестованных, убил молодого солдата Нацгвардии. Об этом в Facebook сообщил бывший первый заместитель главы Нацполиции генерал Вячеслав Аброськин.

Трагедия произошла в составе пассажирского поезда «Мариуполь-Львов». По словам генерала, преступник Дмитрий Бевзюк пытался сбежать.

Он напал на военнослужащего Нацгвардии солдата 1998 года рождения. Вследствие полученных травм боец скончался на месте.

«За убийство солдата, да и вообще просто еще молодого человека при исполнении своих обязанностей, этому зверю ничего не будет, потому что он и так отбывает пожизненный срок и может убивать, находясь за решеткой, хоть каждый день», — с горечью написал генерал.

Аброськин отметил, что «воры в законе», используют все свои возможности влияния на принятие Верховной Радой законопроекта об отмене действия статьи 391 УК Украины (Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения). В связи с этим генерал считает, что сотрудников пенитенциарной системы теперь защитить будет вообще невозможно.


Ранее «ФАКТЫ» писали об убийстве российским военнослужащим восьми солдат своей части. После преступления «стрелок» дал себя задержать и отметил, что не жалеет о случившемся.

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