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Происшествия

Грозовое цунами: странные тучи над Кирилловкой напугали курортников (видео)

18:30 1 августа 2020
Грозовое цунами: странные тучи над Кирилловкой напугали курортников (видео)

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области, который на днях ушел под воду после сильного ливня, зафиксировали особое метеорологическое явление — так называемые валовые облака, или же грозовой воротник.

Видео выложили в сеть харьковчане, отдыхающие на азовском побережье.

В свою очередь метеорологи объяснили, что такой тип облаков образуется на переднем крае грозы, а воздушные потоки в грозовом воротнике могут циркулировать вокруг его горизонтальной оси. При этом появления смерчей из таких облаков можно не опасаться.

Напомним, недавно смерч прогулялся по пляжу в Кирилловке, а перед этим там же зафиксировали и совсем необычное природное явление: двойной смерч. Его образовали две одновременно сформировавшиеся вихревые воронки.

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