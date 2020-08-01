Грозовое цунами: странные тучи над Кирилловкой напугали курортников (видео)

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области, который на днях ушел под воду после сильного ливня, зафиксировали особое метеорологическое явление — так называемые валовые облака, или же грозовой воротник.

Видео выложили в сеть харьковчане, отдыхающие на азовском побережье.

В свою очередь метеорологи объяснили, что такой тип облаков образуется на переднем крае грозы, а воздушные потоки в грозовом воротнике могут циркулировать вокруг его горизонтальной оси. При этом появления смерчей из таких облаков можно не опасаться.

Напомним, недавно смерч прогулялся по пляжу в Кирилловке, а перед этим там же зафиксировали и совсем необычное природное явление: двойной смерч. Его образовали две одновременно сформировавшиеся вихревые воронки.



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