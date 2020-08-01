- 20:54 "Я смотрю, наши старшие братья приумолкли": Лукашенко послушал доклад о задержанных "вагнеровцах"
- 20:23 Суд на два месяца арестовал рецидивиста, напавшего на пассажирку в поезде Мариуполь — Киев
- 19:55 В Крыму второе за два дня крупное ДТП с автобусом: среди пострадавших много детей
- 19:35 "Краснозонный" Тернополь вслед за Луцком отказался ужесточать карантин
- 18:59 Чуда не произошло: скончался легендарный комбат "Аратты" Андрей "Червень" Гергерт
- 18:30 Грозовое цунами: странные тучи над Кирилловкой напугали курортников
- 18:11 Задели за живое: звезда сборной Бразилии выиграл суд у строительной компании
- 17:54 Мэр курорта на Прикарпатье заразился коронавирусом
- 17:18 В поезде Мариуполь — Киев зверски избили и пытались изнасиловать пассажирку: появилась реакция "Укрзалізниці" и МВД
- 17:07 Степанов заявил, что в разделе Украины на карантинные зоны политики нет: почему "оправдывается" министр
- 16:31 Не имея авторитета, вселяют страх: в Штабе ООС рассказали, как мирное население заставляют пополнять ряды боевиков
- 16:19 Путин не решится на вторжение в Украину осенью: глава СВР назвал причины
Суд на два месяца арестовал рецидивиста, напавшего на пассажирку в поезде Мариуполь — Киев
Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения мужчине, напавшему на пассажирку поезда Мариуполь-Киев Анастасию Луговую. «ФАКТЫ» публиковали ее историю.
Как сообщила прокуратура Киева, он должен оставаться под стражей на срок до 28 сентября 2020 года включительно. При этом права на освобождение под залог не предусмотрено,
За содеянное фигуранту угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
По согласованию местной прокуратуры отдел полиции на станциях железнодорожного транспорта Главного управления Национальной полиции в Киеве сообщил мужчине о подозрении по части 1 статьи 153 («Сексуальное насилие») и части 2 ст. 122 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины.
Напоминаем, в октябре 2019 года на Днепропетровщине в поезде произошло убийство. Приговоренный к пожизненному сроку преступник пытался сбежать и убил конвоира — военнослужащего Национальной гвардии.
Фото прокуратуры Киева221
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Я смотрю, наши старшие братья приумолкли": Лукашенко послушал доклад о задержанных "вагнеровцах" (видео)
Пришел на АЗС за бутербродом: стали известны подробности ликвидации «полтавского террориста» (видео)
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...
Ветер: м/с
Давление: мм