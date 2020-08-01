Суд на два месяца арестовал рецидивиста, напавшего на пассажирку в поезде Мариуполь — Киев

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения мужчине, напавшему на пассажирку поезда Мариуполь-Киев Анастасию Луговую. «ФАКТЫ» публиковали ее историю.

Как сообщила прокуратура Киева, он должен оставаться под стражей на срок до 28 сентября 2020 года включительно. При этом права на освобождение под залог не предусмотрено,

За содеянное фигуранту угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

По согласованию местной прокуратуры отдел полиции на станциях железнодорожного транспорта Главного управления Национальной полиции в Киеве сообщил мужчине о подозрении по части 1 статьи 153 («Сексуальное насилие») и части 2 ст. 122 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, в октябре 2019 года на Днепропетровщине в поезде произошло убийство. Приговоренный к пожизненному сроку преступник пытался сбежать и убил конвоира — военнослужащего Национальной гвардии.

Фото прокуратуры Киева

221

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter