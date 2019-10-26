Происшествия

Хотел сбежать: в поезде под Днепром заключенный убил конвоира

В Днепропетровской области приговоренный к пожизненному сроку преступник пытался сбежать и убил конвоира. Об этом говорится в сообщении Центрального территориального Управления Национальной гвардии Украины.

«25 октября 2019 года около 21 часа 30 минут на пути следования железнодорожной стражи по маршруту „Днепр — Кривой Рог“, гражданин, приговоренный к пожизненному лишению свободы за совершение уголовного преступления совершил нападение на должностных лиц караула с целью их обезоруживания и дальнейшего побега», — говорится в сообщении.

Составу караула удалось обезвредить и обезоружить преступника.

«Однако, в результате нападения один из военнослужащих получил ранение несовместимое с жизнью», — сообщили в Нацгвардии.

По факту происшествия назначено служебное расследование.

Как писали «ФАКТЫ», в сентябре во Львовской области полицейские задержали беглецов из Николаевской колонии № 50 Виталия Буртовенко и Павла Дмитрука. Во время задержания был ранен полицейский.

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