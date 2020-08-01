Украинский супертяжеловес Сиренко одержал 14-ю победу в карьере (видео)

В субботу, 1 августа, в пригороде Киева прошло организованное компанией Александра Усика Usyk 17 Promotion спортивное шоу Big Boxing Night, главным событием которого стал поединок в супертяжелом весе между непобедимым украинским боксером Владиславом Сиренко (14 побед, 13 из них — нокаутом) и Павлом Кроленко (3 победы, 6 поражений).

Специалисты не прогнозировали особых проблем для Владислава, но бой для него сложился не так просто, как ожидалось. Уже в первом раунде после мощнейшего удара Кроленко киевлянин едва не оказался в нокдауне, но все же устоял на ногах. Правда, затем Сиренко сделал правильные выводы и, методично подбираясь к сопернику, в итоге завершил поединок в пятом раунде техническим нокаутом.

Также в рамках боксерского вечера прошли еще несколько поединков, заслуживающих упоминания.

Супертяжеловес Виктор Выхрист, проводивший свой второй бой в профессионалах (2 победы, обе — нокаутом), за два раунда уложил на канвас ринга Семена Пахомова (2 победы, обе — нокаутом, 11 поражений).

Непобедимый полулегковес Олег Малиновский (26 побед, 7 из них — нокаутом) добыл непростую, хоть и единогласным решением судей, победу над опытным Андреем Исаевым (30 побед, 9 из них — нокаутом, 17 поражений). Поединок продлился все восемь раундов, на протяжении которых боксеры проверяли на прочность подбородки друг друга, подарив зрителям отличное зрелище.

Средневес Дмитрий Митрофанов (9 побед, 5 из них — нокаутом, 1 поражение) планомерно на протяжении шести раундов избивал представителя Чехии Анатолия Хунаняна (9 побед, 5 из них — нокаутом, 6 поражений, 1 ничья) и в итоге судьи единогласно присудили украинцу победу.

Наконец, еще один небитый супертяжеловес Александр Захожий (14 побед, 10 из них — нокаутом) добыл непростую победу над Константином Довбыщенко (7 побед, 4 из них — нокаутом, 7 поражений, 1 ничья). Захожий активно начал поединок, но с каждым раундом уставал все сильнее, что приводило к все большему количеству пропущенных ударов. Александр был на грани того, чтобы оказаться в нокауте, но в итоге выстоял, а судьи единогласным решением отдали преимущество по очкам Александру.

Полное видео вечера бокса Big Boxing Night

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