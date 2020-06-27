Гвоздик впервые прокомментировал решение завершить боксерскую карьеру (видео)

Спорт

Украинский боксер-полутяжеловес Александр Гвоздик (17 побед, 14 из них — нокаутом, 1 поражение), проживающий в США, рассказал о факторах, которые повлияли на его решение о завершении профессиональной карьеры, ставшего для многих неожиданностью.

«У меня полный порядок с мыслями, я чувствую себя хорошо. Мне кажется, что сейчас подходящее время для перемен.

Во-первых, никто не давал мне шанса на незамедлительный титульный бой. Я всегда стараюсь смотреть на вещи трезво. На данный момент я понимаю, что Бетербиев не обязан давать мне реванш. В контракте не было оговорок об этом, так что решать ему. Если бы я был им, я бы тоже не стал идти на это. Он с нетерпением ожидает объединения титулов и хочет стать абсолютным чемпионом. Почему он должен оглядываться назад и снова драться со мной? Я понимаю, что он не заинтересован в том, чтобы это произошло. Значит, он должен сделать это для меня? Нет, мы не друзья с ним.

Во-вторых, сейчас возникла неопределенность в связи с коронавирусом. Мне 33 года, я здоров и хочу оставаться здоровым. Я ищу новые возможности в жизни, помимо бокса. Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Я рад, что у меня есть мое здоровье. Будучи в спорте на протяжении 22 лет, я познакомился со многими людьми, занимающимися боксом и бизнесом. Не буду говорить, что я собираюсь делать, но поверьте мне, я в порядке.

Если рассуждать о возможном возвращении, то посмотрим, что будет. Все зависит от того, как пойдут мои дела в бизнесе. Сейчас я не уверен, что хочу вернуться, но при этом никогда не говорю никогда", — поделился наш соотечественник с сайтом Boxing Scene.

Лучшие нокауты в карьере Александра Гвоздика

Отметим, что в интервью «ФАКТАМ» президент Национальной лиги профессионального бокса Михаил Завьялов выразил предположение, что Гвоздик еще может вернуться в ринг и провести несколько чемпионских боев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Бетербиев может провести бой-реванш с Гвоздиком, только когда у украинца будет чемпионский пояс.

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