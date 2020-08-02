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Спорт

Лидер команды Малиновского не сыграет в Лиге чемпионов из-за посткоронавирусной депрессии

9:15 2 августа 2020
Йосип Иличич

У футболиста итальянской «Аталанты» и сборной Словении Йосипа Иличича, который в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов четырежды (!) поразил ворота «Валенсии», серьезные психологические проблемы. Из-за них лидер команды из Бергамо, цвета которой защищает футболист сборной Украины Руслан Малиновский, не сыграет 12 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов против «ПСЖ».

По информации La Gazzetta dello Sport, 32-летний футболист, который страдает депрессией, вызванной ситуацией с коронавирусом в мире, покинул расположение «Аталанты» и уехал на родину в Словению. По словам наставника команды Джан Пьеро Гасперини, он не сможет рассчитывать на игрока в заключительных матчах Лиги чемпионов.

К слову, ранее Йосип признавался, что у него был страх закончить карьеру летом 2018 года, когда он попал в больницу с таинственной болезнью, которую тогда описывали как аномальную повторяющуюся инфекцию.

Отметим, что в текущем сезоне Иличич в составе «Аталанты», которая после домашнего поражения в матче последнего тура от «Интера» (0:2) финишировала в серии А на третьем месте (у Малиновского в первом же сезоне в серии А — «бронза»!), забил 21 гол и отдал девять результативных передач в 34 поединках. В футболке сборной Словении полузащитник провел 60 матчей и забил восемь мячей.

Кстати, благодаря «покеру» в ворота «Валенсии» Йосип стал первым в истории футболистом, забившим более трех мячей в гостевом матче плей-офф Лиги чемпионов, и самым возрастным автором покера в истории турнира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Малиновский забил свой первый гол со штрафного в серии А.

Фото Twitter ФК «Аталанта»

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