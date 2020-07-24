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«Фарфоровые» истории
2 августа 2020
ПОСЛАНИЕ МИРА
ПОСЛАНИЕ МИРА
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1998
Скульптор: Francisco Polope
Размер: 27×10 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Всемирно известный скульптор Фредерик Огюст Бартольди родился 2 августа 1834 года в небольшом французском городке Кольмар. В Национальной школе изящных наук в Париже он не только изучал архитектуру, но ещё успевал и брать уроки живописи. Как позже оказалось, навыки, полученные во время учёбы, в немалой мере способствовали созданию им необыкновенно красивых скульптур, установленных в разных странах. Например, в Нью-Йорке он установил статую генерала Лафайета, в Бостоне — фигуры четырёх трубящих ангелов, в Вашингтоне — знаменитый фонтан Капитолия, на площади Данфер-Рошро в Париже — фигуру «Бельфорского льва», в швейцарском Базеле — скульптурную композицию «Швейцария, защищающая Страсбург»…

Но, безусловно, самой известной работой Фредерика Бартольди является знакомая каждому статуя Свободы в Нью-Йорке. В разное время статую, которые многие считают символом свободы и демократии, па-разному и называли. Долгие годы она даже носила имя «Леди Свобода». Но потом всё-таки решено было вернуться к первоначальному её названию, придуманному скульптором Бартольди, — «Свобода, несущая миру свет».

Прежде, чем создать самое знаменитое своё произведение, Бартольди много путешествовал. Одно время работал в Египте. В годы Франко-Прусской войны был адъютантом у легендарного итальянского полководца и революционера Джузеппе Гарибальди. А в 1871 году отправляется в Соединённые Штаты, чтобы лично выбрать место для монумента, подаренного американскому народу народом Франции в знак дружбы, сложившейся между странами в годы американской революции. Долгих 15 лет продолжалась эпопея по созданию скульптуры, сейчас уже воспринимаемой всеми как символ и Нью-Йорка, и всей Америки. Денег на строительство катастрофически не хватало. Пока под присмотром Бартольди в парижских мастерских на улице Важен велись работы над созданием самой скульптуры, в Штатах известный издатель Джозеф Пулитцер в многочисленных статьях призывал американцев собирать деньги на строительство статуи Свободы. И, следует признать, его призывы были услышаны.

По разговорам, ходившим среди людей, близко знавших Фредерика Бартольди, лицо статуи является портретом матери скульптора. А тело принадлежит молодой красивой французской натурщице Изабелле Бойер. Мало кто знает, что она была вдовой Исаака Зингера, создателя знаменитых швейных машин. И поговаривали, что во время работы над созданием образа героини будущей скульптуры между молодой вдовой и Бартольди возникли отношения, явно выходившие за рамки творческих. Впрочем, так ли это было на самом деле или нет, не столь уж важно. Куда важнее то, что 28 октября 1886 года статуя Свободы была торжественно открыта на том самом месте, где многие из нас имели возможность познакомиться с нею воочию, — на острове Свободы, находящемся в Верхней Нью-Йоркской бухте, примерно в трёх километрах от южной оконечности Манхэттена. В правой руке, высоко над головой, она держит факел, а в левой — табличку с надписью «YULY IV MDCCLXXVI», что означает «4 июля 1776 года» — дата подписания Декларации независимости Соединённых Штатов Америки. В короне статуи Свободы легко рассмотреть 7 лучей, олицетворяющих 7 континентов и 7 морей…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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