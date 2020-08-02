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Спорт

Украинский футболист зачитал рэп на свадьбе друга-соперника (фото, видео)

12:06 2 августа 2020
Денис Костышин

Полузащитник «Колоса» из Коваливки, сенсационно завоевавшего по итогам дебютного сезона в УПЛ путевку в Лигу Европы, Денис Костышин (на фото) во время краткосрочного отпуска блеснул нефутбольным талантом.

На свадьбе своего друга-соперника из «Мариуполя» Сергея Чоботенко (еще в прошлую среду игроки рубились по разные стороны баррикад в финале плей-офф Лиги Европы) 22-летний футболист во время застолья зачитал рэп, выставив видео в Instagram.

Сергей Чоботенко с молодой женой

Отметим, что Денис Костышин — сын главного тренера «Колоса» Руслана Костышина. И, по словам одноклубников футболиста, за ошибки ему достается от наставника куда больше, чем остальным. Сыну ведь и дома можно «напихать»…

Денис и Руслан Костышины

Интересно, что родной брат Руслана и дядя Дениса Виталий Костышин — главный тренер «Подолья» (Хмельницкий) из второй лиги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезды «Барселоны» и «Реала» снялись в новом клипе Энрике Иглесиаса.

Фото Instagram

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