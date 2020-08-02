- 13:05 В Киеве суд наказал юного экстремала, прыгнувшего в Днепр с крыши вагона метро
- 12:54 Умер известный голливудский актер Уилфорд Бримли, звезда фильмов "Нечто", "Кокон", "Фирма"
- 12:53 Бежавший из-за угрозы ареста белорусский оппозиционер Цепкало приехал в Киев
- 12:41 Боевик «Наследие лжи» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино с 6 августа
- 12:39 «Начнем сражаться в ту же секунду»: полковник оценил угрозу возобновления боев на Донбассе
- 12:13 Плевать на карантин: в сеть попало видео концерта российского певца в Одессе
- 11:58 Стало известно, где и когда похоронят легендарного комбата Андрея Гергерта
- 11:32 Кравчук заговорил о создании свободной экономической зоны на Донбассе
- 11:26 70-тонный подъемный кран упал прямо на рабочих в Индии: момент трагедии попал на видео
- 10:51 Дышите глубже: синоптик рассказал, где в Украине самый чистый воздух
- 10:43 На водоеме под Днепром мужчины устроили стрельбу рядом с купающимися детьми
- 10:37 Гран-при Великобритании: где смотреть онлайн-трансляцию четвертого этапа Формулы-1
Украинский футболист зачитал рэп на свадьбе друга-соперника (фото, видео)
Полузащитник «Колоса» из Коваливки, сенсационно завоевавшего по итогам дебютного сезона в УПЛ путевку в Лигу Европы, Денис Костышин (на фото) во время краткосрочного отпуска блеснул нефутбольным талантом.
На свадьбе своего друга-соперника из «Мариуполя» Сергея Чоботенко (еще в прошлую среду игроки рубились по разные стороны баррикад в финале плей-офф Лиги Европы) 22-летний футболист во время застолья зачитал рэп, выставив видео в Instagram.
Сергей Чоботенко с молодой женой
Отметим, что Денис Костышин — сын главного тренера «Колоса» Руслана Костышина. И, по словам одноклубников футболиста, за ошибки ему достается от наставника куда больше, чем остальным. Сыну ведь и дома можно «напихать»…
Денис и Руслан Костышины
Интересно, что родной брат Руслана и дядя Дениса Виталий Костышин — главный тренер «Подолья» (Хмельницкий) из второй лиги.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезды «Барселоны» и «Реала» снялись в новом клипе Энрике Иглесиаса.
Фото Instagram64
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
Ветер: м/с
Давление: мм