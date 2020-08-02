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Кравчук заговорил о создании свободной экономической зоны на Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук, недавно назначенный главой переговорной группы по Донбассу, назвал свои первоочередные шаги. Он намерен поднять на переговорах два вопроса — создание фонда для восстановления Донбасса, а также свободной экономической зоны.
«Первый шаг — наступательный. Начнем с Будапештского меморандума. Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в целом — больше 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 млрд. И этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и затрат на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
По словам Кравчука, Украина, исходя из этого, имеет право поднять вопрос о создании специального фонда для восстановления разрушенного Донбасса.
«Если мы это обсудим и подадим в широком плане, дипломатическими усилиями всех вместе, и Россия поддержит… Я хочу фонд реанимации Донбасса, люди начнут сразу за что-то конкретное браться», — сказал он.
Вторая инициатива Кравчука касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
«Когда я был президентом, мы создали свободную экономическую зону, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области. Потом об этом забыли. Я думаю, сейчас это также надо сделать — не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса», — сказал первый президент.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Кравчук предложил привлечь к диалогу по урегулированию конфликта на Донбассе другие страны, например, США.123
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