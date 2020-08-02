- 12:13 Плевать на карантин: в сеть попало видео концерта российского певца в Одессе
- 11:58 Стало известно, где и когда похоронят легендарного комбата Андрея Гергерта
- 11:32 Кравчук заговорил о создании свободной экономической зоны на Донбассе
- 11:26 70-тонный подъемный кран упал прямо на рабочих в Индии: момент трагедии попал на видео
- 10:51 Дышите глубже: синоптик рассказал, где в Украине самый чистый воздух
- 10:43 На водоеме под Днепром мужчины устроили стрельбу рядом с купающимися детьми
- 10:37 Гран-при Великобритании: где смотреть онлайн-трансляцию четвертого этапа Формулы-1
- 10:22 Расстрел эвакуационной группы на Донбассе: сослуживцы погибших разведчиков раскрыли резонансные детали
- 10:12 «Шахтер» – «Вольфсбург»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
- 09:57 Число заболевших коронавирусом в Украине перевалило за 72 тысячи: за сутки умерли 16 человек
- 09:36 В Киеве ночные мотогонки привели к трагедии: эксклюзивные фото с места ДТП на Троещине
- 09:19 Тишина длилась недолго: боевики снова устроили обстрелы на Донбассе
Плевать на карантин: в сеть попало видео концерта российского певца в Одессе
В Одессе в ночном клубе «Итака» в ночь на 2 августа с нарушением норм карантина состоялся концерт российского певца Леши Свика. Об этом сообщает Telegram-канал Teza.
«Организаторы уверяли, что концерт пройдет в формате ресторана, однако что-то пошло не так. Все „дружненько“ друг возле друга и без масок. Именно то, что нужно для новых рекордов заболеваемости COVID-19», — говорится в сообщении канала.
Как писали «ФАКТЫ», недавно новый очаг коронавирусной инфекции был выявлен в Беляевском районе Одесской области. Там в Центре социально-психологической реабилитации COVID-19 лабораторно подтвержден уже у девяти воспитанников.
За минувшие сутки, 1 августа, в Украине обнаружили 1112 новых случаев Covid-19. Умерли за сутки 16 человек. Наибольшее количество новых случаев — на Ивано-Франковщине (115) и Львовщине (112). В Киеве за сутки коронавирус выявили у 110 человек.15
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Лета еще хватит": синоптик рассказала о погоде в первые дни августа и назвала дату очередного потепления
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..
Ветер: м/с
Давление: мм