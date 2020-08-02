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В Киеве суд наказал юного экстремала, прыгнувшего в Днепр с крыши вагона метро
В Киеве суд решил судьбу юного экстремала, который спрыгнул в реку Днепр с крыши вагона метро. Любителю острых ощущений предстоят 40 часов общественных работ.
Решение вынес Днепровский районный суд Киева. Экстремала признали виновным в мелком хулиганстве (ст. 173 КУоАП). По закону нарушителю мог грозить либо символический штраф (до 119 грн), либо до 60 часов общественных работ, либо до 15 суток ареста.
Напомним, инцидент на Русановском мосту в Киеве случился 27 июля. Экстремал проехался на крыше вагона метро, а между станциями «Гидропарк» и «Левобережная» спрыгнул в воду. Очевидцы запечатлели прыжок на видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне в столичном метро были замечены двое юношей, бегавших по крышам вагонов. Также экстремалов видели на вагонной сцепке, где мало шансов остаться без травм при резком торможении состава.213
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