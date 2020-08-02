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«Хотели посмотреть на собор»: задержанные в Беларуси «вагнеровцы» путаются в показаниях
Пока в Беларуси спорят о целях прибытия в страну отряда наемников ЧВК «Вагнера», сами «вагнеровцы» утверждают о своей любви к путешествиям и архитектуре. Как в свое время сотрудники ГРУ РФ «Петров» и «Боширов», арестованные россияне пытаются убедить следствие, что они просто ехали любоваться достопримечательностями.
Как сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов в эфире ОНТ, задержанные окончательно запутались в показаниях: «11 человек намеревались ехать в Венесуэлу, 15 следовали в Турцию, двое — на Кубу, один — в Сирию, один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались. Сомнительно, что на одном самолете можно совершить перелеты в страны разных континентов».
У тех, кто якобы планировал лететь в Турцию, тоже нет единого мнения о цели визита. «Кто-то якобы летел загорать, отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты», — уточнил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич. Были и те, кто утверждал о стремлении побывать в соборе Святой Софии в Стамбуле, хотя музей уже стал мечетью.
Напомним, 33 граждан России — боевиков ЧВК «Вагнер» задержали 29 июля. 1 августа всех арестовали. Украина предлагает провести экстрадицию тех «вагнеровцев», кто засветился в боевых действиях на Донбассе.277
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