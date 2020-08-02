В летящем на Ибицу самолете устроили драку из-за пассажиров без маски (видео)

Пассажиры самолета авиакомпании KLM, следовавшем из Амстердама на испанскую Ибицу, устроили драку на борту. Напомним, в начале июля во Франции пассажиры автобуса не только отказались надеть маски, но и до смерти избили водителя.

Как сообщает ресурс NL Times, это произошло после того, как 2 человека отказались надевать защитные маски во время полета, причем делали это в оскорбительной для остальных пассажиров манере.

Более того, по оценке очевидцев, один из которых выложил видео в сеть, нарушители карантина были нетрезвыми.

Stoppen nu, er zijn kinderen hiero! Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight, he refused to wear face mask #incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9 — The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020

Когда самолет приземлился на Ибице, двое участников драки были арестованы, они оказались не гражданами Нидерландов.

Напомним, Испания входит в список 24 государств мира, где число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превышает 100 тысяч.

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